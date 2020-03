En cette période de confinement, les personnes âgées représentent un public encore plus fragile qu’à l’accoutumée.

Heureusement, de nombreux volontaires ont témoigné de marques d’attention spontanées et ont proposé des initiatives dans de nombreux domaines pour leur venir en aide. Pour faciliter ces initiatives, Senior Living Group, une chaîne qui détient des maisons de repos un peu partout en Belgique a lancé un site web où les Belges peuvent localiser de manière simple la maison de repos et de soins la plus proche pour lui proposer leurs messages, attentions et initiatives.

Le site web rassemble toutes les propositions par le biais du siège principal pour éviter d’accroître la charge de travail du personnel soignant. L’équipe centrale prend ensuite contact avec l’établissement concerné pour lancer les initiatives et en assurer le suivi.

Depuis le début du confinement, de nombreux gestes ont déjà été faits pour réconforter les seniors : Leonidas a offert 1,5 tonnes de pralines, de nombreux bénévoles ont offert leur aide, des enfants ont fait des bricolages… », se réjouit Senior Living Group.

Si vous souhaitez vous aussi être aux petits soins pour les résidents ou le personnel soignant, rendez-vous sur le site www.nosresidents.be pour trouver toutes les informations nécessaires.