Ce mercredi, cela fait 25 ans que 300.000 Belges ont déambulé dans les rues de Bruxelles, à l'ocasion de la femeuse Marche blanche, suite à l'affaire Dutroux. Une commémoration s'est tenue, ce mercredi, en présence notamment du Premier ministre et de la reine Mathilde.

Sur Facebook, Gino Russo, père de Melissa, une des victimes de Marc Dutroux, a confié avoir été invité à l'hommage. Mais il ne s'y est pas rendu, car la teneur de la lettre-invitation qu'il a reçue ne lui a pas plu. En cause: le caractère "officiel" des célébrations, qui pose problème selon lui.

"La Marche Blanche fut l’effet papillon des actions des parents en réaction à l’attitude et la passivité des pouvoirs devant l’enlèvement criminel de Julie et Melissa. Ce dimanche 17 octobre, Carine et moi avons commémoré cet anniversaire de 25 ans à la stèle de La Brouck à Trooz, en mémoire de Julie et Melissa et à tous les enfants disparus, en solidarité avec les sinistrés des inondations. Comme nous, les parents de Julie et Melissa, les aides et la solidarité de la population ne se sont pas fait attendre, tout comme les sinistrés du 13 juillet attendent encore la présence et l’action concrète des pouvoirs publics alors que l’hiver est là! Pour ce 20 octobre 2021, nous étions invités par 'Child Focus'. Nous avons décliné", explique Gino Russo sur Facebook.

Il en détaille ensuite les raisons. "Voici un extrait copié/collé du courrier reçu. 'Le conseil d’administration et la direction de Child Focus ont l’honneur de vous inviter à la commémoration officielle de la Marche Blanche. L’hommage aux victimes aura lieu le mercredi 20 octobre 2021 de 13h à 14h au Parc Royal, devant la statue de Jean-Michel Folon'. La commémoration officielle de la Marche Blanche... J’ai lu 3 fois cette phrase qui m'interpelle! Donc aujourd’hui, nous sommes le 20 octobre, je n’irai pas à Bruxelles à la commémoration (officielle) d’une marche qui était tout sauf officielle et où le premier ministre Alexander De Croo et sa Majesté la reine seront présents! Ce soir, je serai devant la télé à partir de 20h45, je regarderai la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Depuis petit, je suis supporter de la Juventus, ça tombe bien : il n’y a rien d’intéressant sur les chaînes de tv belge ce mercredi 20 octobre."