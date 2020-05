La société biopharmaceutique AstraZeneca, basée en Belgique, travaille intensivement sur un vaccin et deux traitements.

Depuis le début de la crise sanitaire, la course aux vaccins et aux traitements est lancée.

En ce moment, un vaccin en développement avec l’Université d’Oxford est testé en phase une, en collaboration avec la société biopharmaceutique AstraZeneca, basée à Dilbeek, en Brabant flamand. "Un anticorps monoclonal destiné à induire une immunité transitoire et à neutraliser le virus, et deux traitements visant à réduire les complications chez les patients hospitalisés. Notre laboratoire teste cliniquement plusieurs molécules susceptibles de protéger contre le SARS-CoV-2 et de traiter les patients infectés par le Covid-19", rapporte Georges El Azzi, directeur médical d’AstraZeneca.

Autant dans le domaine de la prévention que dans la recherche d’un traitement, AstraZeneca se mobilise donc pour lutter contre cette pandémie. La phase une d’essais cliniques a été lancée fin avril, et le candidat vaccin à vecteur recombinant (ChAdOx1 nCoV-19) a été développé dans les laboratoires de l’Université d’Oxford. Lors de la phase préclinique, une réaction immunitaire durable a d’ailleurs été mise en évidence.

Deux traitements à l’étude

Cette première étude clinique inclut des volontaires sains et doit permettre de vérifier, avant le mois de juin, l’efficacité et la tolérance du vaccin. Mais, pour autant, peut-on espérer voir un vaccin débarquer dans les prochains mois ? "Après des tests encourageants sur les primates, la phase une de test a été lancée auprès de l’homme et nous aurons des résultats le mois prochain. En fonction, une phase deux débutera afin de tester une population plus large (sur environ 5 000 patients). Si tout est validé, le vaccin pourrait être mis à disposition à la fin de l’année", précise-t-il.

Mais cela ne signifie pas qu’il sera disponible pour tous directement. "Les premiers stocks sont destinés aux professionnels de la santé et aux patients à risques, il y a forcément un temps entre la finalisation du vaccin et la distribution à l’ensemble de la population. Cette dernière sera faite par le gouvernement. De notre côté, nous tentons de le fournir au plus vite." Côté course au vaccin, le directeur médical d’AstraZeneca estime "qu’il n’y a pas de compétition entre les différents laboratoires". "Nous avons déjà commencé nos lignes de production, c’est un pari pour la suite. Il y a un accord entre les industries pharmaceutiques pour mettre les lignes de production à disposition de celui qui aura trouvé le vaccin. Il y aura bien un délai mais cela n’aura rien à voir avec les délais classiques."

Utiliser des traitements destinés à d’autres affections pour traiter les symptômes les plus lourds du Covid-19, c’est également l’une des pistes explorées par AstraZeneca.

Deux molécules sont en cours d’évaluation. Un autre traitement déjà prescrit aux États-Unis dans des cas de cancer du sang est d’ailleurs testé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.