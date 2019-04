" Une journée pour mieux respirer ", voici le slogan de cette deuxième édition de la journée "Courant d’air" qui se déroule ce vendredi. Une initiative lancée par le ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio, qui vise à sensibiliser la population sur la qualité de l’air intérieur. L’objectif est clair : il faut inciter les citoyens wallons à aérer les pièces dans lesquelles ils se trouvent.

Trop souvent oublié, ce geste ne prend pourtant que quelques secondes. Surtout, il se révèle important pour notre santé. Nous passons en effet 90 % de notre temps dans des espaces clos. Pas besoin d’ouvrir les fenêtres pendant des heures, une quinzaine de minutes suffit pour renouveler l’air intérieur d’une pièce. Le geste est à renouveler une à deux fois par jour pour un résultat encore plus efficace.

Maison, bureau, école, crèche, aucun lieu ne doit être oublié. D’autant plus que l’aération des pièces provoque des bienfaits. Elle permet d’amener de l’air frais pour les occupants et les appareils de chauffage. Elle élimine en partie les polluants intérieurs et les odeurs, évacue les gaz de combustion et diminue le taux d’humidité intérieur.

La pollution intérieure n’est d’ailleurs pas sans conséquence. Elle provoque des irritations de la peau ou des apparitions de pathologies graves comme des maladies cardio-vasculaires ou des cancers.

En 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiait un rapport sur les décès dus à une mauvaise qualité de l’air.

On apprenait que la pollution de l’air intérieur était à l’origine de 117 200 décès et 482 000 décès pour la pollution de l’air extérieur. Pour éviter une mauvaise qualité de l’air dans un espace clos, fumez dehors, limitez les bougies ou faites sécher votre linge dehors.