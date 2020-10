Un nouveau comité de concertation se tiendra ce vendredi 30 octobre à la veille des congés de Toussaint. Cette réunion avait déjà été programmée lors du comité de concertation du 16 octobre dernier. Il avait alors été prévu d’évaluer deux semaines plus tard les mesures que les 17 ministres venaient de prendre, telles que le couvre-feu sur l’ensemble du territoire belge et la fermeture de l’Horeca. Des mesures plus strictes ont été prises depuis lors par les régions et communauté.

Ce mardi, au sein du gouvernement fédéral, il n’était question que de faire le point sur ces mesures. “Il s’agit d’une évaluation de la situation épidémiologique”, nous indique le porte-parole du Premier ministre, Alexander De Croo. “Mais d’autres sujets peuvent y être ajoutés.”

Lesquels ? Cela doit encore être défini.