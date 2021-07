Ce mercredi, nous vous informions que 34 jeunes Belges avaient été testés positifs au Covid-19 suite à un voyage en Espagne.



Ces jeunes vacanciers, partis à Lloret de Mar et Calella par l'intermédiaire de deux agences de voyages flamandes, Summer Bash et Jongerentravel, ont notamment profité des joies des discothèques et des bars sur place.



Ce jeudi, le Ministre-Président flamand Jan Jambon (N-VA) s'est montré très critique envers l'attitude de ces jeunes. Au micro de la VRT, il a regretté ces contaminations, qui, selon lui, auraient pu être évitées si les vacanciers "avaient fait preuve de bon sens".



"Il y a un certain nombre de mesures ici en Belgique. La logique veut que vous les respectiez également à l'étranger. Si vous les ignorez en Espagne, il est logique que vous ayez des problèmes", a déploré le nationaliste flamand. "Notre mot d'ordre n'est pas là pour rien: il faut profiter, mais tout en respectant certaines mesures", a martelé Jan Jambon.



Et de conclure: "Nous devons mener la bataille contre le coronavirus ensemble. Tout le monde doit encore faire attention. Ce sont les derniers efforts, et je comprends qu'ils soient difficiles".