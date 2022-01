Ce mardi, on dénombre en Belgique près de 50 000 nouvelles contaminations au coronavirus, dont près de 93 % des cas sont attribués au variant Omicron. "Ces chiffres sont impressionnants et sont encore sous-estimés, on pense qu’il y a entre 150 000 et 200 000 infections actuellement", estime le virologue Steven Van Gucht.

Et cette hausse des cas se constate chez tous les groupes d’âge et particulièrement chez les enfants. Malgré des tests qui se limitent souvent aux enfants symptomatiques, le nombre de cas détectés a triplé chez les enfants de moins de 10 ans, et le taux de positivité est de l’ordre de 7 % chez les 10-19 ans, c’est d’ailleurs dans cette catégorie d’âge qu’il circule le plus.

