Céline Fremault l’a promis : en 2024, l’ancienne ministre bruxelloise arrêtera la politique pour travailler dans le social. Après 30 ans de carrière, 12 campagnes électorales et une trajectoire transversale qui l’a fait passer du poste d’assistante parlementaire à présidente des Femmes CDH ou encore vice-présidente du parti lors de son changement en les Engagés, la quarantenaire fait le choix d’arrêter "avant qu’il ne soit trop tard". "Ma décision de ne plus rempiler en 2024 est le fruit d’une réflexion personnelle entamée en 2018, soit un an avant la fin de mon mandat ministériel : j’ai eu une vie politique très heureuse et accomplie humainement, sans regrets ni amertume ce que je considère comme essentiel."

(...)