La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo) répond à nos questions sur les inondations.

Nous sommes un peu plus d’un mois après les inondations qui ont frappé la Wallonie. Que reste-il encore à faire sur le terrain pour réparer les dégâts ?

"On en est encore au stade de la gestion de l’urgence. Il y a encore de l’aide à apporter pour reloger des personnes, leur fournir de l’aide alimentaire dans certains cas. On est aussi fortement mobilisés sur la question de la gestion des déchets et de la pollution liée aux hydrocarbures. Il y a aussi toute la question des cours d’eau : comment les dégager ? Au début de la crise, on a dégagé des marchés publics pour faire en sorte que l’eau puisse continuer à circuler."

(...)