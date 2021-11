Ce mercredi, le projet Smartmove faisait l'objet de discussions au parlement régional de Namur.

Lorsqu'André Antoine évoquait la position du MR et celle d'Ecolo, il a qualifié le positionnement des libéraux, à travers WIlly Borsus (ministre de l'économie), de "beaucoup plus mâle et déterminé".

Cette façon de parler n'a pas plu à Celine Tellier, la ministre de l'environnement. "Si vous pouviez éviter les remarquer sexistes, ce ne serait pas plus mal", reprend-elle.

L'humaniste André Antoine a alors repris en changeant le terme "mâle" par le terme "ferme", en insistant qu'il n'y avait aucune allusion sexiste mais acceptait d'avoir été corrigé.