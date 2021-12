écoles Les détecteurs de CO2 sont en rupture de stock chez de nombreux fournisseurs.

À la suite des deux derniers comités de concertation (26 novembre et 3 décembre), il a été demandé aux écoles d’installer le plus rapidement possible des détecteurs de CO2 dans leurs locaux afin de limiter les risques de propagation du coronavirus. Combinés à d’autres gestes barrières, ces détecteurs sont considérés par les autorités sanitaires comme une arme importante pour éviter les contaminations dans les écoles.