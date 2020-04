Dimanche, Valérie Denayer, secrétaire de l’interrégionale bruxelloise de la CGSP-Enseignement indiquait chez nos confrères de BX1 avoir reçu de nombreuses questions et manifestations d’inquiétude de la part des enseignants concernant la réouverture prochaine des écoles. La syndicaliste juge en effet le respect des mesures de sécurité irréaliste à de nombreux égards : des classes de maximum 10 élèves avec 4 m2 par élève et 8 m2 par professeur dans chaque classe, des éviers supplémentaires, une désinfection plus soutenue des locaux...