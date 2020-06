Toujours plus de techno mais aussi plus d’humanité dans nos rapports aux autres, à la société : la pandémie de coronavirus a touché tous les secteurs de notre économie mais aussi nos cœurs et nos âmes. Que va-t-il rester à (plus ou moins) long terme ?



De grandes tendances ont commencé à se dessiner. Dans la vie quotidienne des Belges, on peut aussi voir qu’il y aura bien un avant et un après : plus de télétravail, d’e-shopping, de technologies nouvelles rapidement adoptées mais aussi un intérêt accru pour les circuits courts, le développement durable, la mobilité douce... Un nouveau rapport à l’autre à instaurer, entre distance physique et confiance retrouvée.