L’absence, pendant quinze ans, de sonomètres étalonnés sur les aéroports de Bierset et Charleroi, et qui a eu pour conséquence d’empêcher la prise de sanctions à l’encontre des compagnies aériennes bruyantes entre 2004 et 2019, fait l’objet d’une plainte pénale au parquet général de Liège. La plainte a été déposée par plusieurs dizaines de riverains des deux aéroports.

Leur conseil, l’avocat spécialisé Alain Lebrun, confirme.

