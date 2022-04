Moins polluants, le bioéthanol et l’hydrogène restent sous-utilisés dans notre pays.

Alors que la Belgique est amenée à se débarrasser des véhicules diesel et essence à relativement court terme, l’ensemble des efforts politiques semblent être portés vers l’électrique. Un moyen de propulsion qui a l’avantage de ne rejeter aucune émission polluante - exceptées les particules fines issues des pneus et des freins -, mais aussi l’inconvénient d’être beaucoup plus polluant pour sa production.

Les autres carburants innovants semblent boudés par la Belgique. À commencer par le bioéthanol E85 qui a le vent en poupe en France. Il faut dire que les prix maximums autorisés pour ce carburant Outre-Quiévrain ne dépassent pas la barre d’un euro du litre, contre presque deux pour l’essence et le diesel.