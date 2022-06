La législature 2019-2024 n’aura pas été tendre envers les élus. Surtout en Flandre. C’est en effet au nord du pays que se sont produites les démissions les plus fracassantes.

Il y a d’abord eu le départ des deux présidents de parti Joachim Coens (CD&V) et Meyrem Almaci (Groen). Le premier a annoncé capituler après avoir vu les résultats catastrophiques de son parti dans les sondages. La seconde voulait reprendre du temps pour elle et ses proches. La Flandre a ensuite pris acte de la démission de son ministre de la Santé Wouter Beke (CD&V), tombé après le feuilleton autour de la mort d’un bébé de six mois dans une crèche de Mariakerke.

Côté francophone, il faut signaler la renonciation d’Axel Thixon (Les Engagés), ex-bourgmestre de Dinant, et la coupure avec le mayorat forestois de Stéphane Roberti (Ecolo). Tous deux sont partis pour burn-out.

À Bruxelles, la députée Barbara de Radiguès a annoncé sa démission au mois de décembre 2021. L’élue était insatisfaite de ce que lui apportait son mandat.

(...)