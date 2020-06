Ces Flamands qui mangent tôt, ces Wallons qui soupent tard © AFP BelgiqueCommentaire Adrien de Marneffe

On s’attendait, comme le préconisait le guide des bonnes pratiques distribué aux établissements de l’Horeca, à ce que la fermeture de ceux-ci intervienne à minuit au plus tard.

Verdict du CNS : les restaurants, cafés et autres bars pourront rester ouverts jusqu’à 1 heure du matin.