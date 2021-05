Ludivine Dedonder (PS) a exclu vendredi de démissionner à la suite de la cavale armée d'un militaire répertorié comme "extrémiste (de droite) potentiellement violent", Jürgen Conings, recherché depuis quatre jours en Campine. "Cela n'a même pas été abordé hier au parlement" - où la ministre et le Premier ministre Alexander De Croo ont été soumis à un feu de questions lors de la séance plénière -, a-t-elle affirmé.

Elle a en revanche répliqué à la N-VA qui a, depuis les bancs de l'opposition, jugé "écrasante" la responsabilité de la ministre socialiste, en poste depuis près de huit mois, alors que le Vlaams Belang s'est muré dans le silence en ne posant aucune question.

"Ces gens soufflent sur les braises et puis viennent vous donner des leçons", a-t-elle lancé.

Mme Dedonder a également accusé "le ministre précédent N-VA" (Steven Vandeput, d'octobre 2014 à novembre 2018, NDLR) d'avoir "totalement désinvesti" dans la Défense et en particulier en termes de personnel, de fonctionnement et d'infrastructures. "Ils ont acheté du matériel et ils m'ont laissé la facture", a-t-elle dit.

"Pas de place pour les racistes et les fascistes"

La ministre a aussi affirmé avoir demandé au chef de la Défense (Chod, l'amiral Michel Hofman) d'ouvrir une enquête interne et de revoir les procédures d'accès aux quartiers militaires et aux dépôts d'armes. Elle a admis, dans le cas de Jürgen Conings, "fiché pour sa dangerosité", "une faille dans la sécurité".

"C'est vraiment la priorité de pouvoir le retrouver, de le mettre hors d'état de nuire", a-t-elle encore souligné.

"Il n’y a pas de place pour les racistes et les fascistes dans l’armée", a enfin affirmé la ministre de la Défense.