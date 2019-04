Dans l’ombre des très médiatisées Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, respectivement créatrice du mouvement Youth for Climate et porte-parole du mouvement, de nombreux jeunes belges sensibles aux questions climatiques et à leur avenir attendent au tournant les engagements des différents partis politiques à l’approche des élections.

Mais surtout, ils souhaitent des actes concrets. Dans cet esprit, le WWF va organiser pendant deux semaines (du 23 avril au 3 mai) des "Panda Lives" (Facebook Lives) avec les représentants de onze partis politiques francophones et néerlandophones pour les questionner sur les actions qu’ils projettent de mettre en place pour affronter les défis environnementaux.

Ces interviews de trente minutes seront réalisées en direct et diffusées sur le compte Facebook du WWF ainsi que sur le site web de La DH (www.dhnet.be). L’objectif est donc de donner la parole à la jeunesse dans le but de challenger les politiques sur des thématiques qui les préoccupent.

(...)