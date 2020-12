Depuis près d’une semaine, le nombre de nouvelles contaminations par jour ne baisse plus vraiment, voire pire, il augmente comme ce mercredi (2.343 nouveaux cas par jour, soit une augmentation de 8 %), et stagne concernant les hospitalisations. On note une baisse des entrées à l’hôpital de 6 % pour la semaine dernière.

Mais qu’est-ce qui a bien pu expliquer ce ralentissement après une telle décrue et malgré des mesures qui restent restrictives ?

