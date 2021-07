Ce lundi, Marten Van Riel terminait quatrième de l’épreuve de triathlon aux Jeux olympiques à Tokyo. La pire place pour un sportif de haut niveau, mais une performance qui lui permet de décrocher le meilleur résultat d’un Belge dans la discipline olympique.

Comme le vététiste Jens Schuermans, le judoka Toma Nikiforov ou encore Elke Vanhoof (BMX), ils représentent notre pays aux JO et font également partie de la Défense, sous le statut de sportif d’élite au sein de l’armée. Alors, comment cumuler les deux casquettes ? Pour cela, il faut introduire sa candidature comme sportif d’élite Défense et disposer d’un palmarès présentant un top 8 européen ou un top 12 mondial dans sa discipline (en catégorie Espoir ou Senior). "Nous recrutons prioritairement dans les disciplines olympiques. Pour les disciplines non olympiques, le candidat doit présenter un top 3 mondial en catégorie Senior", indique la Défense.