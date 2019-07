Certes, la Wallonie ne connaît pas la même sécheresse que l’année passée mais il faut quand même le dire vite, qu’elle est Terre d’eau, la thématique touristique retenue pour 2019. Il n’empêche que de nombreuses activités et attractions renvoient à l’H2O. Nous avons déjà évoqué l’exposition "Or Bleu/Diamant Noir" au Bois-du-Luc à La Louvière ou encore les Lacs de l’Eau d’Heure mais il en est bien d’autres. Petit tour d’horizon forcément incomplet :

À Namur, tout d’abord, des visites guidées sur le thème de l’approvisionnement en eau de la citadelle à travers le temps vous permettra de découvrir des points d’accès à l’eau en général inaccessibles au grand public, comme des puits, des citernes ou des rigoles insolites. Ces visites guidées auront encore lieu les 13 et 22 août. Le rendez-vous se fait au centre du visiteur Terra Nova de la citadelle, 64 route Merveilleuse à 5000 Namur (tél : 081/24.73.70). (prix : 6€ adultes, 5 € enfants, gratuit - 6 ans).

Et si la citadelle vous passionne, vous pourrez la découvrir autrement grâce à une croisière fluviale sur la Meuse et la Sambre. Le guide vous contera son histoire et son évolution. Plusieurs dates sont encore prévues, le 30 juillet mais aussi les 1er, 13, 15, 27 et 29 août, avec un départ fixé à 17h, quai des Chasseurs ardennais, près du pont de Jambes. (Rés. obligatoire au 081/24.73.70, 15 € et 10 € (- de 10 ans).

À Namur toujours, jusqu’au 31 août, Quai Novèle vous attend pour vous détendre, boire un verre, jouer à la pétanque ou bavarder entre amis pour un été à passer au bord de l’eau. On ne quitte pas vraiment Namur car à La Plante, ce 11 août, la Meuse sera le théâtre d’une authentique joute nautique entre les deux rives, la jamboise et la plantoise, un événement folklorique reprenant les anciennes traditions. Au programme de cette journée : brocante à partir de 6h Joutes nautiques à 15h.

Quittons la province de Namur pour celle de Liège où la cité Ardente accueille chaque samedi jusque fin août des croisières gourmandes d’été à bord du bateau Pays de Liège. Saveurs estivales et animation musicale vous attendent à bord, avec un embarquement face à l’Aquarium de Liège, 22 quai Van Beneden à 19h30, le départ fixé à 20h et le retour aux alentours de 23h30. La réservation est obligatoire au 04/387.43.33. On n’oubliera évidemment pas de signaler que le bateau de plaisance "Pays de Liège" propose des croisières tous les jours pour aller faire du shopping à Maastricht, pour découvrir Huy et son fort, pour visiter la cristallerie du Val-Saint-Lambert, pour vous balader dans la réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre et pour encore bien d’autres excursions. Le bateau vous permettra aussi d’avoir une vue imprenable sur le feu d’artifice du XV Août.

Puisqu’on l’évoque en fil rouge, la Meuse fait aussi l’objet tout l’été d’une exposition itinérante réalisée par le photographe Xavier Istasse et la journaliste Catherine Vandenbroucke. Cette exposition Vie de Meuse est à voir pour le moment et jusqu’au 6 août sur le RaVel à Profondeville puis elle sera montrée le long de la Meuse française, à Givet, Vireux-Wallerand et Charleville-Mézières avant de revenir en principe à Namur fin septembre.

L’eau est bénéfique pour la santé et l’évoquer sans parler du thermalisme n’aurait pas de sens. Et quoi de plus naturel, du coup, que de se rendre à Spa, pour voir l’exposition "Au bain ! Le thermalisme à Spa", à voir jusqu’au 10 novembre, dans le cadre de la candidature de Spa au patrimoine "Grande ville d’eaux d’Europe" de l’Unesco. On découvrira à quel point le thermalisme a reflété depuis 250 ans l’évolution des mœurs et des pratiques médicales, des bains privés aristocratiques jusqu’aux cures sociales d’après-guerre. Et puis, cette exposition est l’occasion ensuite de se rendre aux Thermes de Spa.

À Hotton, le centre RIVEO vous propose un bras de rivière reconstitué de 12 mètres de long, 16 aquariums, 5 jardins thématiques, des animations nature et pêche ainsi qu’un mini-golf. L’exposition thématique" River by Night" présente la faune nocturne mais aussi la pollution lumineuse. Tout tourne autour du monde insolite et diversifié de la rivière. RIVEO est ouvert tous les jours de juillet et d’août de 10 à 18h, sinon du mardi au dimanche de 10 à 17h.

À Érezée, CoSMos, le Conservatoire du Saumon Mosan, vous raconte l’odyssée du saumon. Attention, la visite guidée pour groupes sur réservation obligatoire auprès de RIVEO (au 084/41.35.71) vous permettra de tout savoir sur ce poisson autrefois abondant dans l’Ourthe mais qui en avait totalement disparu en 1935. Des passionnés s’attellent à le réintroduire dans nos rivières. Bon à savoir : des visites individuelles sont prévues les 27 juillet, 21 août et 27 décembre.

Qui dit rivière dit souvent supplément d’âme aux villages qui la bordent. On ne peut que vous recommander d’admirer les charmes de quelques-uns des "Plus beaux villages de Wallonie", comme Lompret, Laforêt ou Chassepierre, entre 28 autres. À Lompret, par exemple, vous êtes à trois kilomètres de l’Aquascope à l’étang de Virelles. Si vous êtes un lève-tôt, l’activité Aube sauvage à bord d’un canoë sur l’étang est faite pour vous (les samedis et dimanches matins jusqu’au mois d’octobre, rés. au 060/21.13.63). Laforêt compte pour sa part plusieurs abreuvoirs et un lavoir couvert. À Lompret, en été, la Semois se traverse à pied sec sur le pont de Claies. Quant à Chassepierre, il prépare avec impatience le 46e Festival international des Arts de la rue, les 17 et 18 août.

On terminera cette liste d’activités par le circuit de navigation Brabant-Hainaut qui proposent jusqu’au 30 septembre de naviguer à bord de péniches sur les différents canaux et qui vous permettront de franchir les ascenseurs hydrauliques du XIXe siècle mais aussi de tester le plus grand ascenseur funiculaire au monde à Strépy-Thieu (73 mètres de haut) ou encore de glisser à Ronquières sur le plus long plan incliné jamais construit. Vous y verrez le parcours-spectacle "Un bateau, une vie" consacré à la vie des bateliers. (rens. auprès de River Tours : 02/218.54.60 - www.rivertours.be).