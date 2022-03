La Belgique s’attend à accueillir prochainement des milliers de réfugiés ukrainiens. En arrivant sur le sol belge, ils bénéficieront automatiquement d’une protection temporaire, un statut qui leur permettra de séjourner et de travailler, s’ils le souhaitent, pendant un an dans notre pays. Et actuellement, 5400 Ukrainiens séjournent chez nous selon les données de l’IPSA, dont 1700 vivent à Bruxelles, 2800 en Flandre et 900 en Wallonie. Chez Actiris, 99 demandeurs d’emploi ukrainiens sont inscrits à ce jour, un chiffre qui ne prend pas encore en compte les réfugiés qui viennent tout juste d’arriver sur le sol belge. Avant de chercher un emploi, la priorité reste de trouver un toit.

(...)