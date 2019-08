Belgique 14 % des tiques en Belgique sont infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Si c’est encore la saison des barbecues et des soirées en terrasse, c’est aussi celle des tiques.

Une morsure est généralement inoffensive et provoque seulement une réaction locale avec une rougeur et des démangeaisons mais dans certains cas, la tique peut être porteuse de pathogènes. "En effet, la maladie de Lyme ou "borréliose de Lyme" est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia qui est transmise par l’intermédiaire d’une piqûre de tique infectée. Cette dernière peut toucher plusieurs organes et systèmes, la peau mais aussi les articulations et le système nerveux" , explique Tinne Lernout, épidémiologiste chez Sciensano, ex-Institut de santé publique.

