Le compteur de Ryan Appelmans affiche pour le moment 105 et il compte bien aller au bout de son défi.

C'est un challenge pour le moins cocasse et original que s'est lancé Ryan Appelmans, qui fait des études d’assistant social à Louvain. Le jeune homme âgé de 25 ans s'est en effet chargé d'une mission un peu folle en ce début d'année: se prendre en selfie dans chaque gare du réseau ferroviaire belge.

, raconte cet homme originaire des Pays-Bas.

© DR

Et si son aventure est née d'une blague entre amis au départ, elle est désormais devenue très sérieuse. "J'ai commencé à faire de plus en plus de gares et j'y ai vraiment pris goût. Cela me permet de me promener et d'explorer la Belgique par son réseau ferroviaire. On voit vraiment beaucoup de choses qu'on ne verrait pas normalement. Vous pouvez voir le côté beau et laid de la Belgique en même temps, c'est intéressant", justifie Ryan.

© DR



Débarqué en Belgique à l'âge de 11 ans, ce futur assistant social voit également cette quête comme un bon moyen d'intégration. "J'apprends à mieux connaître ce pays que j'apprécie beaucoup. Cela permet de sortir de sa zone de confort et de se confronter à la réalité des différentes régions".



Et une fois sa mission terminée et son cursus universitaire abouti, cet amoureux des trains se voit bien rester en Belgique. "Je suis ici depuis que j'ai onze ans. J'étudie le travail social et je suis dans ma dernière année aujourd'hui et j'ai bien l'intention de rester en Belgique quand j'aurai mon diplôme. J'ai encore beaucoup de choses à voir". Et encore quelques selfies à réaliser dans les gares de la SNCB.



© DR

© DR



Mais pour autant, il ne préfère pas parler de performance.