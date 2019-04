Une situation particulière qui pourrait en faire rêver plus d'un. Antoon a détaillé son mode de vie dans l'émission télévisée flamande "Don't worry be happy" de la chaîne Vier. Le musicien a ainsi expliqué ne jamais avoir payé d'impôt. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce dernier a raconté la façon assez banale qui l'a amené à être "exempté" de cette cotisation. "En 1996, j’ai été à l’ONEM et je leur ai dit que j’arrêtais de travailler, que ce n’était plus la peine de m’envoyer d’enveloppe brune, car je ne la remplirais pas", explique ainsi le musicien. "En échange, ils ne devaient pas me donner le moindre cent". Par enveloppe brune, Antoon entend la déclaration fiscale. C'est donc par cette simple demande qu'aujourd'hui il se retrouve à ne pas avoir payé d'impôt depuis 1996.

Mais, bien entendu, cela sous-entend que l'homme ne reçoit aucune aide. Il vit de ses concerts et doit parfois restreindre ses dépenses, utilisant quelque 600 euros par mois pour survivre.

Pour le SPF Finances, cette histoire relève tout bonnement de l'illégalité. "On ne peut pas décider du jour au lendemain de ne plus payer d'impôts, a expliqué le porte-parole à plusieurs médias flamands, chaque citoyen doit remplir sa déclaration fiscale, c'est dans la loi". L'organe n'a toutefois pas annoncé s'il poursuivrait ou non Antoon suite à ses déclarations dans l'émission.