Zoom sur le plan de bataille du réseau libre, centré sur l'ordinateur, qui vise à ne larguer personne.

Jean Huberlant est techno-pédagogue pour les écoles fondamentales du réseau libre., raconte-t-il,

La révolution numérique de l’école : dans une autre vie (c’était pourtant il y a moins de deux mois, le 29 janvier dernier), un débat s’est tenu sur ce thème, présenté comme l’un des principaux enjeux du secteur, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "L’objectif est d’assurer un équipement et une connexion minimale pour toutes les écoles", a rappelé la ministre Caroline Désir (PS). Car on n’y est pas du tout. Malgré l’implication de nombreux acteurs régionaux et autres appels à projets soutenus financièrement, on compte environ un ordinateur pour neuf élèves en Wallonie, et un pour onze à Bruxelles.

C’est que le matériel a un coût. Et pas question de faire peser celui-ci sur les familles, a encore martelé la ministre il y a quelques semaines, quand une association demandait à chaque enfant, dans le cadre d’un projet pilote d’école numérique, d’apporter son propre ordinateur.

Aujourd’hui, les circonstances ont changé. Les élèves sont dans leurs familles. Les pouvoirs organisateurs s’organisent pour ne pas rompre le lien. Et l’ordinateur se retrouve au cœur de celui-ci.