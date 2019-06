L'entreprise de chaussures Torfs a reçu mercredi soir à Stockholm (Suède) le prix du meilleur employeur d'Europe de l'institut Great Place To Work, se félicite l'enseigne.

En mars, Torfs avait déjà remporté pour la sixième fois consécutive le prix du meilleur employeur de Belgique parmi les entreprises de grande taille (plus de 500 travailleurs). Pendant quatre ans, la société a stagné à la deuxième place du palmarès européen. Mais cette année, elle s'est hissée au sommet du classement dans la catégorie des grandes entreprises.

L'édition 2019 des "Best Workplaces in Europe", la 17e, devait départager les lauréats nationaux de 19 pays européens.

Le CEO Wouter Torfs se réjouit que le prix soit décerné à une entreprise familiale. "En pleine révolution digitale, les besoins d'humanité et d'authenticité augmentent", a-t-il commenté dans un communiqué. "Ce titre européen est une confirmation et la cerise sur le gâteau".

L'institut international Great Place To Work, dont le partenaire officiel en Belgique est la Vlerick Business School, récompense les entreprises qui favorisent un cadre de travail basé sur la confiance et où les travailleurs sont fiers de leur emploi. L'organisme fournit des conseils et cherche à promouvoir les bonnes pratiques.