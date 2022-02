Depuis le mois d’octobre dernier, cette société spécialisée dans le recrutement teste la semaine de travail de quatre jours à salaire égal. Et elle compte bien poursuivre l’aventure. “Tant sur le plan de la productivité qu’au niveau de l’ambiance générale et du bien-être de nos collaborateurs, les résultats sont très positifs, note la cofondatrice de la société, Stéphanie Reniers. Nous avons réalisé un sondage il y a deux semaines et quasi l’unanimité du personnel veut poursuivre à ce rythme, c’est un moment de bien-être et de repos qui fait désormais partie intégrante du weekend, tout le monde a exprimé les côtés très positifs de ce régime. Le bien-être des employés est à son maximum, ils s’y retrouvent et sont satisfaits car ils disposent de plus de flexibilité”.

