Pour Djelo (14 ans) et Kenzo (16 ans), l’heure de l’échéance a sonné. Depuis septembre, les deux frères sont scolarisés à domicile. Et l’un et l’autre passent en ce moment leur première session d’examens devant jurys, pour tenter de décrocher respectivement le CE1D et le CE2D (de fin de deuxième et quatrième secondaires).

(...)