Dans la nuit de ces mardi 9 et mercredi 10 février, une organisation, qui se revendique des "Gilets jaunes", a entrepris une action de sensibilisation sur les problématiques soulevées par la 5G.

Cette action a eu lieu dans une dizaine de villes à travers toute la Belgique: Gand, Tournai, Mons, Bruxelles, Wavre, Louvain-la-Neuve, Perwez, Corbais, Gembloux, Namur, Bouge, Arlon, Libramont, Wanlin, Wavre...

Cette action décentralisée a consisté à placarder des centaines d'affiches dénonçant la 5G sur des dizaines de téléboutiques de Proximus et une téléboutique Orange.

" Qui dans ce pays a décidé dans l'ombre ce qui serait bien pour le 'bon peuple'? A quel étage de la démocratie y a-t-il eu débat sur l'impérieux besoin de développer le 5G ", nous commentent notamment les organisateurs.

" Cette course en avant technologique est le symptôme d'une société qui ne parvient toujours pas à remettre en cause ce dogme de la sacro-sainte croissance. Non, nous n'avons pas besoin de la 5G. Rien qu'au niveau sanitaire, aucun principe de précaution n'a été adopté. Au niveau environnemental, il est clairement établi que les ondes électromagnétiques ont un impact sur l'avifaune. "

Les organisateurs appellent tous les citoyens à rejoindre la manifestation contre le déploiement de la 5G le 20 mars à 14h à Bruxelles