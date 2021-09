Sa vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Chaima Mahdbi n’est pas "bien née" comme on dit. En tout cas, elle n’a pas débuté dans la vie avec les mêmes chances que les autres. Placée dès l’âge de trois mois, elle a été ballottée à gauche et à droite. Son compteur affiche vingt-neuf placements différents durant son enfance et adolescence. Sans jamais pouvoir créer des liens et des attaches solides dont tout enfant a besoin. Une enfant du juge, comme on dit. Aujourd’hui, elle sourit. À la vie.

Elle le reconnaît aisément. Elle a commis des erreurs. Elle a éprouvé des difficultés à se trouver mais aussi à se donner un but dans la vie, un sens à son existence. Aujourd’hui, à 34 ans, elle s’extériorise au théâtre, notamment au sein de la revue de l’ULB, mais surtout elle a mis en place des outils pour soutenir ces enfants sans repères, aux émotions surmultipliées. Son ASBL "Retrouve ton smile" est sur le point de voir le jour. Il ne manque que le financement pour lancer ce projet qui a déjà fait ses preuves.