Sa pétition cartonnait, elle a été effacée. Elle dépose plainte pour censure des opinions, atteinte à la liberté de la presse et calomnie.

Le 31 mars, en plein confinement. Proximus y va fort. L’opérateur, dont l‘État est le principal actionnaire, annonce le déploiement d’une 5G light sur des fréquences inutilisées de la 3G, dans 30 communes belges. Ce n’est qu’un début. L’attribution "provisoire" d’une bande de fréquences à des opérateurs arrivera aussi sur la table.

Alors que le pays est distrait par la crise sanitaire et que le débat sur les risques de la 5G sur la santé publique est à peine lancé, Marie-Laure Béraud, une citoyenne bruxelloise, crie au toupet cynique et lance, le jour même, une pétition contre la 5G, sur la plateforme change.org. Celle-ci a pour vocation de donner la parole aux citoyens. La femme y évoque notamment les désastres créés sur les humains et sur la faune, l’absence de consultation de la population, la motivation des politiciens liée au profit, la nécessité de protéger la nature…