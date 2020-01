À 9 h 30 ce samedi, le CDH lance, à Namur Expo, un vaste chantier de refondation. On y attend des intervenants comme Luc Ferry (ministre français sous Jacques Chirac). Juliette Boulet (Greenpeace), Éric Domb (Pairi Daiza) et Christine Mahy seront les autres invités d’honneur.

Comment éviter le pire au CDH ?

"On a subi un revers électoral le 26 mai. Soit on se morfond et on accuse les autres. Soit on se rend compte que le 26 mai a été une étape pour notre parti, et plus globalement pour la démocratie. Les autres forces démocratiques traditionnelles ont aussi été lourdement sanctionnées, au profit des partis d’extrême gauche ou droite."

