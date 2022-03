Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, un vaste élan de solidarité a vu le jour à travers Europe. Alors que les images des maisons détruites et des habitants prenant la route de l’exil se succèdent, de nombreux citoyens veulent venir en aide à la population ukrainienne en donnant des vêtements ou du matériel à destination des zones sinistrées par la guerre. Mais, concrètement, comment cela se met-il en place ? Actuellement, la très grande majorité de l’aide apportée repose sur les associations et les citoyens. Un peu partout sur le territoire belge, les annonces se multiplient invitant à déposer du matériel de première nécessité, des vêtements, des médicaments ou encore de la vaisselle et des GSM dans les comptoirs créés à cet effet. De nombreuses administrations communales proposent ainsi des collectes de dons, mais cela passe aussi par certaines associations, ou même carrément par de simples citoyens.

(...)