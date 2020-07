En 2019, 882 faits d'agression envers des accompagnateurs ont été répertoriés par la SNCB.

Le chiffre en est baisse mais il reste encore trop élevé pour le personnel, la SNCB et les syndicats. En effet, en 2019, 882 faits d'agression envers des accompagnateurs ont été répertoriés par la SNCB, soit près de 2,4 faits par jour dont 170 faits de coups et blessures et 239 faits de violence légère, sachant que ces violences ont entraîné plusieurs milliers de jours d’incapacité de travail. C’est un petit moins qu’en 2018 où 1.039 cas avaient été recensés contre 1165 faits en 2017.

L’année passée, dans 267 cas, les auteurs ont été en contact avec Securail et/ou la police mais les statistiques ne permettent pas de préciser le nombre de cas où les auteurs ont été pris. En tout cas, malgré cette baisse constatée, pour le syndicat de la CGSP Cheminots,