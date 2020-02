Au cours de cette année, le ministère de la Défense compte recruter au total 2.035 militaires, dont 220 officiers, 600 sous-officiers et 1.215 soldats et marins. Et face aux nombreux départs à la retraite et au taux d'abandon élevé des jeunes recrues, recruter est devenu vital pour une armée qui s'attend à voir partir 10.000 nouveaux pensionnés dans les cinq prochaines années.

Ces dernières semaines, la Défense a donc multiplié les collaborations et les nouvelles méthodes de recrutement. Réseaux sociaux, présence dans les centres commerciaux ou encore partenariat avec le Forem, l’armée tente plus que jamais de séduire la jeunesse.