"Jusqu'à présent, je suis candidat député en Brabant wallon. La question d'une candidature au poste de Premier ministre est prématurée", a affirmé lundi matin Charles Michel sur LN24.





"Je ne me suis jamais exprimé sur une ambition personnelle et ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de rassembler une majorité politique et de voir quelles personnalités seront en position de prendre des décisions", a-t-il ajouté. En termes de coalitions possibles justement, "il faudra surtout voir avec qui mettre en oeuvre notre projet", a poursuivi le Premier ministre.

"Ce qui est certain, c'est que nous ne voulons pas de chaos institutionnel et communautaire. Si la N-VA vient avec un projet séparatiste, le MR ne sera pas le bon partenaire", a encore assuré Charles Michel en réitérant la volonté de son parti "de se concentrer au maximum sur le socio-économique, sur les questions sécuritaires, celles de la migration ou encore sur l'ancrage européen de la Belgique".

Pour les libéraux, pas question non plus de participer à "un projet de matraquage fiscal", tel que voulu par des partis de gauche "qui avancent en mode camouflage, sans assumer le tsunami fiscal qu'ils sont en train de préparer", a conclu le Premier ministre sortant.