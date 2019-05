Charles Picqué, qui a prononcé samedi sa dernière allocution officielle en tant que président du parlement bruxellois, à l’occasion de la Fête de l’Iris, est resté durant une grande partie de sa carrière le champion des voix de préférence dans la capitale.

Né à Etterbeek le 1er novembre 1948, M. Picqué est licencié en sciences économiques de l’UCL (1973) et affilié au PS depuis 1970. Il a été premier Conseiller à la Fondation Roi Baudouin (1977-1987) et membre de la Commission régionale bruxelloise d’aménagement du territoire. Il apparaît pour la première fois aux élections communales de Saint-Gilles en 1982, récoltant 138 voix de préférence.

Septième échevin en 1985, il est propulsé au maïorat par son prédécesseur Corneille Barca.

Charles Picqué a été ensuite élu député (fédéral) de l’arrondissement de Bruxelles en décembre 1987, un siège qu’il a occupé jusqu’en 1991. Il y a été réélu en 1999 et en 2003.

Hormis deux passages à la Communauté française (Affaires sociales et Santé en 1988, Culture de 1995 à 1999), il a véritablement pris son envol en politique dans et par la Région bruxelloise dont il fut ministre-président de 1989 à 1999 et de 2004 à 2013, après un intermède au gouvernement fédéral de Guy Verhofstadt comme Commissaire et comme ministre de l’Économie et des Grandes villes. Il est considéré comme l’initiateur du Plan régional de développement.

Au milieu des années 1990, il a également anticipé la dégradation catastrophique des finances des communes centrales de la capitale et des hôpitaux publics.

Victime de soucis de santé, M. Picqué avait été tenté par une fin de carrière régionale. Mais il y avait renoncé, refusant d’abandonner le combat pour la défense de Bruxelles, Région-capitale qu’il estimait en danger dans le contexte institutionnel chahuté du pays.

Sollicité par la présidente de la fédération du PS bruxellois Laurette Onkelinx, il avait accepté d’endosser en juillet 2013 la vice-présidence de la fédération, et l’année suivante la troisième place sur la liste électorale régionale de son parti. Fort d’un score une nouvelle fois plus qu’honorable, il fut proposé à la présidence du parlement régional en juillet 2014.

Au sein du PS, son positionnement en faveur de la social-démocratie ne lui a pas toujours valu une grande amitié de la part des tenants d’un radicalisme révolutionnaire. Mais son poids électoral, celui qu’il a donné à son parti dans la gestion de Bruxelles, et sa lecture inspirante des enjeux urbains lui ont toujours valu une autorité morale auprès de tous.