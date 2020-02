Le coronavirus continue de faire des ravages en Chine, et certaines régions du pays continuent de vivre dans la peur et dans le confinement.

Si beaucoup de Belges ont pu être rapatriés et soignés en toute sécurité au début du mois de février, c’est n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Charlotte, une jeune Bruxelloise de 21 ans, est bloquée en Chine depuis un mois. Et ce, même si elle réside pour le moment à Suihua, petite ville du nord de la Chine et située à… 25 heures de route de Wuhan, épicentre du coronavirus !

Alors que son visa lui permettant de séjourner en Chine allait expirer, la jeune femme ne savait plus quoi faire pour se mettre en ordre et pouvoir rentrer en Belgique sans être bloquée à l’aéroport. Ses amis et sa famille ont donc contacté la presse et les autorités belges pour lui venir en aide.

Et la bonne nouvelle est tombée ce vendredi, la jeune femme a pu obtenir un visa. "C’est un miracle", souffle sa maman, Marie. "Son visa a été prolongé de 20 jours et elle va normalement pouvoir reprendre l’avion le 23 février."

Tout semble donc rentrer dans l’ordre, mais sa maman craint que d’autres problèmes ne surviennent au niveau administratif. "Elle est livrée à elle-même là-bas et ce n’est pas facile."