Malgré cinq journées de recherches intenses, le militaire lourdement armé Jürgen Conings n'a pas encore été retrouvé. Ce sympathisant d'extrême-droite, qui avait notamment menacé le virologue Marc Van Ranst, fait désormais l'objet d'une recherche internationale par Interpol.Si les recherches dans le parc national de la Haute Campine (Hoge Kempen) sont pour l'instant terminées, l'enquête se poursuit. Aucune "license to kill" (NDLR: permission de tuer) n'a été donnée aux policiers à sa recherche,, a fait savoir la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden ce dimanche.La Gare du Nord à Bruxelles a été évacuée ce dimanche en fin de journée, suite à une alerte lancée par un témoin qui pensait avoir aperçu Jürgen Conings. Aucune trace du fugitif n'a pourtant été retrouvée.Une nouvelle marche de soutien au militaire a également été organisée ce dimanche après-midi, qui a rassemblé environ 200 personnes et s'est déroulée dans le calme.Ce dimanche soir, le procureur fédéral a lancé un appel au fugitif lors des journaux télévisés des chaînes flamandes VTM et VRT, lui demandant de prendre contact avec une personne de confiance.

Retrouvez les dernières informations ci-dessous:

Dimanche 20h: Un important déploiement policier a eu lieu ce dimanche soir à la gare de Bruxelles-Nord aux alentours de 20h, rapportent nos confrères de RTL. Un témoin aurait cru avoir aperçu Jürgen Conings. La police fédérale a déclaré à RTL: "Ce n'est pas la première fois que nous recevons une alerte comme celle-là, vu qu'un avis de recherche est diffusé. Mais bien sûr, nous prenons l'alerte au sérieux. Le train a été arrêté et on va vérifier." De son côté, la SNCB avait commenté sur Twitter qu'en "raison d'une intervention des services d'urgence, les trains ne s'arrêtent exceptionnellement pas en gare de Bruxelles-Nord". La gare a également été brièvement évacuée. Finalement, après enquête, aucune trace du fugitif n'a été trouvée, a indiqué la police fédérale. Le trafic ferroviaire a finalement pu reprendre normalement.