En matière de paiements, la grande distribution multiplie les innovations pour faciliter la vie de ses clients. La file unique, le self scan et le self pay sont désormais largement utilisés dans la grande distribution, à l’exception des smart discounters (Aldi et Lidl) qui restent sur un modèle classique de scan des articles par la caissière.

À l’étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, on voit déjà bien plus loin. Entre les magasins entièrement sans caisses (parfois même sans personnel), le paiement via l’iris ou encore différents systèmes dotés de puces dans les articles, le futur est en marche.

