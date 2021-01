Un nouveau comité de concertation doit se tenir vendredi prochain alors que le début de semaine a été marqué par un coup de pression mis par les experts concernant la situation dans les écoles. La pression est retombée, depuis. “Il faut garder les écoles ouvertes mais nous devons être plus assertifs et tester à grande échelle”, a déclaré Frank Vandenbroucke ce vendredi sur Bel-RTL.

Pour la résumer, la position actuelle des décideurs, assez floue, est au statu quo. Les experts et surtout les politiques ont le derrière entre deux chaises : pas question d’assouplir, ni de durcir. Les variants inquiètent et sont de plus en plus présents. Mais aucune envolée des chiffres significative n’est pour l’instant visible. Le gouvernement va donc continuer d’observer la situation et voir dans quel sens vont évoluer les courbes. Et attendre l’effet des mesures prises, comme la fermeture des frontières.

Parallèlement, les tensions sont évidentes entre politiques et experts, en témoignent les joutes verbales entre Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Marc Van Ranst sur Twitter (ici), mais aussi la critique à demi-mot du rôle des experts par Alexander De Croo appelant à “un certain calme dans la communication” ce jeudi à la Chambre (ici). La multiplication des avertissements des experts dans les médias a manifestement déplu. “Comment avoir une analyse saine avec une pression constante des experts dans les médias ? C’est comme analyser un rapport avec des gens qui te crient dans les oreilles. Certains me font penser à Philippulus le prophète (Ndlr : Tintin et l’Etoile mystérieuse) qui annonce la fin du monde avec son gong en main”, métaphorise une source politique.