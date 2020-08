L'étude souligne surtout les ravages de l'épidémie dans les homes et démontre que les résidents des maisons de repos ont payé un plus lourd tribut au Covid-19 que le reste de la population.

Entre le 9 mars et le 24 mai, la mortalité était quasi deux fois plus élevée en maisons de repos que sur la même période en 2018 et 2019: +86% de décès. Cette surmortalité en 2020 est aussi plus du double que celle observée dans la population globale de plus de 65 ans: 86% contre 38%.

"L'analyse fine des chiffres, semaine par semaine, montre par ailleurs que le virus a entraîné une surmortalité un peu plus rapide dans les maisons de retraite", précisent les auteurs de l'étude, l'épidémiologiste Raphaël Lagasse (ULB) et le professeur Patrick Deboosere (VUB). "Ce qui semble indiquer que l'infection y était probablement présente dès le début de l'épidémie. Les mesures prises la semaine du 9 mars arrivaient déjà trop tard pour de nombreuses institutions."

Pour éviter une répétition de ces erreurs, les deux experts plaident pour le lancement d'une recherche qualitative et comparative afin d'identifier les bonnes pratiques et de les généraliser.

Deux tiers des 9.878 personnes décédées du Covid-19 en Belgique étaient résidentes d'une maison de repos. La plupart d'entre elles ont perdu la vie dans leur institution, 20% avaient été admises à l'hôpital.

Par ailleurs, les chiffres sur la surmortalité indiquent que la Belgique se situe dans le peloton de tête des pays européens les plus touchés, mais derrière l'Espagne et l'Italie.