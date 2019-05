La fondation Child Focus lance mercredi une application nommée MISSING, un jeu de détective s'adressant aux 13-16 ans et qui se veut un outil de réflexion et de prévention sur le thème de la fugue.

MISSING est téléchargeable gratuitement sur Google Play et AppStore. Child Focus a décidé de s'investir plus encore dans la problématique de la fugue. "C'est une première initiative, un premier pas", explique Nel Broothaerts, directrice Prévention et Développement à Child Focus. "On va continuer à travailler là-dessus car on constate que la fugue concerne pas mal de jeunes".

La Fondation annonce avoir traité 1.098 dossiers de fugue impliquant 927 enfants en 2018.

"On remarque que les jeunes fugueurs s'évadent de quelque chose, plutôt que vers quelque chose", poursuit Nel Broothaerts. Les fugueurs semblent souvent ne pas avoir d'objectifs clairs et ne savent pas à qui s'adresser pour parler de leurs tracas. Et, en fuguant, ils s'exposent à des risques sans en être toujours conscients.

D'où l'idée de ce jeu dont le but est de retrouver un ami disparu. L'objectif aussi est de montrer aux adolescents des alternatives à la fugue et de les sensibiliser aux risques qu'ils courent s'ils fuguent.

MISSING, qui a bénéficié du soutien financier de la Fondation Roi Baudouin, a été réalisé avec la collaboration technique du développeur Bazookas.