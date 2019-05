La nouvelle est tombée ce mardi. Et c’est Maryse Rolland elle-même qui l’a annoncée sur les réseaux sociaux.

“Je ne suis plus le visage de Child Focus. Après 15 ans d’investissement corps et âme pour les missions de la fondation, j’ai perdu mon travail. Un drame humain comme d’autres l’ont subi au sein de Child Focus ces dernières années ou ailleurs. Dans notre pays et partout dans le monde. Un drame de tous les jours. Ça n’ôte hélas en rien la douleur du moment et l’angoisse de l’avenir”, a posté la très médiatisée porte-parole emblématique de la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités.

Elle a ensuite remercié ses collègues avant d’adresser un hommage particulier à ceux qui l’avaient engagé à l’époque, dont Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie. Il ne fait plus partie de Child Focus depuis plusieurs années.

Dans son annonce, Maryse Rolland a confié espérer rebondir rapidement. Et ce n’est pas la multitude de réactions à son post qui devrait la décourager. En quelques heures, l’ancienne miss météo (avant Child Focus, sur RTL-TVI) a fait face une pluie de messages de soutien dont un nombre important émanant d’anciens collègues tant de RTL-TVI que de Child Focus. Des personnalités politiques ont également marqué leur solidarité avec la jeune femme sans emploi désormais. Nombreuses sont les personnes qui ont également témoigné leur étonnement de voir ainsi le visage francophone de Child Focus disparaître subitement.

Que ce soit pour de la sensibilisation à la cause des enfants disparus ou abusés sexuellement ou lors de drames comme celui que la Belgique a connu avec les recherches de Stacy et Nathalie, du petit Youness, du petit David ou encore de Béatrice Berlaimont, le visage de Maryse Rolland symbolisait celui de l’espoir de sauver des enfants.

Toujours disponible pour la presse dans ces moments de recherches intenses, elle nous manquera aussi.