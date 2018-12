La Wallonie comptait 77 636 chômeurs de longue durée (2 ans et plus) fin novembre, alors que plus largement 117 127 personnes inscrites au Forem comme chômeuses sont reprises dans les statistiques depuis un an au moins, selon les derniers chiffres en date.

Face à cette problématique des personnes éloignées de l’emploi depuis un certain temps, le ministre wallon de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet (MR) compte sur l’introduction au premier semestre 2019 d’un "dossier unique" pour l’accompagnement de chaque chômeur, écrit L’Echo jeudi.

D’après le journal , le ministre n’est par ailleurs pas opposé à la création d’un statut spécial de "non mobilisable" pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. "Cela ne me pose pas de problèmes de dire à l’avenir que certaines personnes sont inemployables", précise-t-il. "Je suis partisan de leur donner un statut d’ordre social", ajoute-t-il.

Concrètement, ce statut de non mobilisable, pour ceux pour lesquels les efforts de réinsertion ont été vains, pourrait s’assimiler à celui imaginé pour les "MMPP", les allocataires sociaux reconnus comme ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique. "La Flandre bloque le dossier mais nous entendons avancer", précise Pierre-Yves Jeholet à ce sujet.