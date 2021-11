"Il y avait notamment un poney, des moutons et une chèvre mais aussi des restes d'abattage. ça pose question sur les motivations de l'individu qui a fait ça parce que généralement on retrouve des restes ou des cadavres entiers mais pas les deux", explique-t-elle. La militante de la cause animale animale n'exclut pas l'hypothèse d'un vol. "Les boucles qui permettent d'identifier les animaux ont été arrachées des oreilles des moutons et le poney présente une entaille là où devait se trouver sa puce. C'est scandaleux. Quand on voit ça, on ne peut que se dire qu'on est face à un monstre et on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'on subit ces animaux avant d'arriver là.", observe-t-elle.

La police locale s'est rendue sur les lieux lundi après-midi et une enquête a été ouverte. L'association Animaux en péril espère qu'elle permettra de déterminer l'auteur des faits. Le refuge n'exclut d'ailleurs pas d'entreprendre des actions en justice. "On espère que l'enquête sera faite sérieusement. On va prendre contact avec notre avocate pour voir s'il y a lieu de porter plainte", précise Sophie Locatelli.