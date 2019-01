Le tribunal correctionnel de Bruxelles a fixé de nouveaux délais de conclusion, mardi matin, dans le procès du député Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia B., prévenus pour assassinat.

Le tribunal a confirmé que les débats débuteront le 3 juin prochain, comme annoncé lors de la dernière audience. Il a également acté que les prévenus ont changé d'avocats. Le tribunal avait fixé, en novembre dernier, le dossier à ce mardi afin d'établir un nouveau calendrier de conclusions au cas où les prévenus changeraient d'avocats. Il avait par ailleurs reporté la tenue du procès au 3 juin prochain pour trois semaines et demi de débats.

Mardi, le tribunal a constaté que Christian Van Eyken et Sylvia B. ont en effet choisi de nouveaux avocats. Le premier sera assisté de Me Laurent Kennes et la seconde de Me Marc Preumont.

En cause, une nouvelle enquête est en cours à charge de Christian Van Eyken et de Silvia B. pour destruction de preuves du dossier au greffe du tribunal correctionnel. Etant indirectement incriminés, les avocats de la défense avaient décidé de faire un pas de côté. Ils se sont désormais définitivement retirés du dossier.

Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné l'ex-mari de cette dernière, Marc Dellea. Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête.