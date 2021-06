La prononciation à la française de son patronyme par la plupart de ses interlocuteurs ne l’indique pas, mais les racines e Christine Morreale (prononcez Mo-ré-allez) sont italiennes. Ou siciliennes, plus exactement. Autant dire que la ministre wallonne de la Santé aura le cœur quelque peu coupé en deux à l’occasion de la rencontre entre l’Italie et la Belgique ce vendredi. "Morreale, c’est sicilien. Mon père est Italien, il est arrivé en Belgique à 5 ans. Mon Nono était venu en Belgique travailler comme mineur et quelques années plus tard, sa famille l’a rejoint. Comme tant d’entre eux, il est mort de problèmes de poumons. Mon papa a de son côté travaillé comme sidérurgiste. Lui, c’est clair, il soutient à fond l’Italie !", nous raconte la socialiste. Une histoire dont la résonance est toute particulière alors que la Belgique fête cette années les 70 ans de l’immigration italienne.